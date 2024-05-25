ETA POWER DISTRIBUTION 1U 電源 MODEL PD9

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商品詳細
#ETASYSTEMS#イータ#1U#RACK#マウント#AC電源#パワーディストリビューターCONDITIONEDPOWERDISTRIBUTIONMODEL#PD9EMI/RFISPIKESURGEPROTECTIONACREATIVELIGHTANDSOUNDCOMPANYTWINSBURGDESIGNEDFORMULTIPLEACCONVERTERSANDLOWVOLTAGEEFFECTS随分以前に譲ってもらったものです片付けていたら出てきましたざっとチェックしました特に問題ありませんでした適度に？昇圧もしてくれる?ようなので米国機材なんかには相性が良いようです写真より判断出来る方のみ、説明文全文にご同意いただける方のみ、宜しく願いますタイトルや説明文に写真と相違がある場合は、写真優先ですメルカリ系便にて発送しますご購入が土日の場合、発送は月曜日になる場合があります同じものが大量に出回っているので、いかなる理由でも返品返金には対応できません宜しく願います種類...その他
http://narcologia.ru/goods/diamond868358.html
http://narcologia.ru/goods/stair953300.html
http://narcologia.ru/goods/diamond410158.html
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