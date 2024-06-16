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オアシス　Tシャツ
商品番号 X70478640840
商品名

オアシス　Tシャツ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オアシス　Tシャツになります。年数経っていますのでヨレや色褪せ、経年劣化あります。古着と理解してご購入下さい。着丈　約68cm身幅　約51cm肩幅　約51cm袖丈　約20cmOASISoasisノエルギャラガーリアムギャラガーヴィンテージ
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