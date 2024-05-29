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- スティングレー ミュージックマン風 ５弦ベース 美品です。
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商品詳細
5弦ベースが弾きたくて５年前くらいに新品での購入本物は買えないので五万くらいで購入しつま弾き程度時間もなくハードケースも新品購入して湿度調整材をいれて保管していました。ですので弦高は低めでビビリなしガリや故障なく美品です。計るものがないのですが本体は思ったより体感でそんなに重たくありません。サーキットはパッシブでピックアップのネック側とブリッジ側のコイルがそれぞれボリュームで出力される。両方ともフルの場合ハムバッカーとして片方を絞ればコイルタップとしてボリュームの絞り具合でその中間を調整できる感じです。いい音しますがあくまでも練習用だと思うので本物とは全然違います。神経質な人は楽器屋さんでの購入をおすすめします。ハードケースに軽く梱包して発送いたします。安い弦も１セットおつけします。送料込みでよろしくお願いいたします。
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