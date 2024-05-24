YAMAHA DD-65 電子ドラム　練習

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商品詳細
お世話になります。沢山の商品の中からご覧頂き、誠にありがとうございます^^※8/13〜8/15の購入については8/16以降の発送となりますのでご承知願います。・状態中古品・備考送料無料まとめ割可能コピー品なし、全て真贋済みタバコ、ペットのいる環境では保管しておりませんご相談、確認したい点がございましたら、是非ご連絡ください！どうぞ宜しくお願い致します。
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