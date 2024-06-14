お部屋のインテリアやちょっとした間仕切など使い方いろいろですよ。裏側に和紙を貼り弱い電球を灯すと透かしがきれいに浮かび上がります。明るい時は彫刻がきれいに見えます。片面しゃくり出しです。お店のワンポイント、明かり取り、おもしろいですよ。材質 杉サイズ 長さ90cm×高さ29cm×厚み1.8cm彫刻部分のサイズ たて22cm×よこ54cm写真1～3枚目は表、4枚目はウラです。新品・未使用品（まだどこにも使われたことのない欄間）です。欄間としてお使いの際は、建具屋さん・木工所にお願いして作ってもらってください。ご質問・お問い合わせコメントください。発送の場合は、仮枠(お使いの際に破棄してください)に入れて西濃運輸または佐川急便で発送いたします。（関東到着目安：今日発送⇒3日後到着）欄間一筋50年 彫刻欄間の高原銘木店5.9.28(ya-01)



3尺欄間 松竹梅 3尺×1尺×0.6寸❘ 壁掛け 463 - 彫刻/オブジェクト



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