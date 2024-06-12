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レンジャー系　DXシャリケンジン
商品番号 L95744915634
商品名

レンジャー系　DXシャリケンジン
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レンジャー系新品未開封ですが3枚目の写真の通り、角が多少傷んでいます。イオンで購入しました。
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