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- 【茶道具】表千家 久田尋牛斎宗匠筆 懐紙『新竹気清涼』短冊 肉筆
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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】商品名:久田尋牛斎宗匠筆懐紙『新竹気清涼』短冊 箱無【商品の状態】使用状況:一度も使っておりませんが、初期キズ等気になる方、ご購入はご遠慮ください。【その他】いったん完了した支払い手続きのキャンセルおよび、返品・苦情はお断り致します。不明点はご質問ください。
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