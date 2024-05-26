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能見篤史 阪神タイガース 20/21 ビジター ユニフォーム サイズL
商品番号 C30848838529
商品名

能見篤史 阪神タイガース 20/21 ビジター ユニフォーム サイズL
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【着用回数】0回(洗濯1回)【素材】ポリエステル100%【サイズ】サイズL身幅:59/肩幅:48/着丈:78/裄丈:44.5
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