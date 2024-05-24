PSA8 ポケカ リザードンEX コロコロ プロモ

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ご覧いただきありがとうございます。PSA8の評価を取得したポケカリザードンEXのプロモーションカードでございます。自身でPSA日本支社に提出したワンオーナー品です。カードの状態は画像にてご確認ください。プチプチを巻いてOPP袋で濡れ対策をし、ネコポスで発送いたします。他の発送方法をご希望の場合は購入前にコメントください。送料の差額を反映し専用ページを作成いたします。送料が上がる発送方法への変更は購入後はお断りさせていただきますのでご了承ください。また他商品とのまとめ売りも承りますのでコメントください。※すり替え防止のため、返品・キャンセル対応は致しかねますのでご容赦ください。#ポケモン#ポケモンカードゲーム#ポケモンカード#ポケカ#XY#リザードン#Charizard