広島東洋カープ　菊池涼介　直筆サインカード

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商品詳細
BBM広島東洋カープ2018菊池涼介 直筆サインカードです。コレクション整理のため泣く泣く出品させて頂きます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit746686.html
http://narcologia.ru/goods/organization734962.html
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