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- 【新品・未使用】LIZLISAとマイメロディの限定コラボ品のぬいぐるみ
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商品詳細
LIZLISAとマイメロディの限定コラボ品、ぬいぐるみです。10年以上前に購入し、箱から出したこともなく新品・未使用で中身も色褪せることなくとても美品です。質問等あれば気軽にお願いします(^^)＃サンリオ＃Sanrio＃マイメロ＃リズメロ
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