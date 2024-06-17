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【新品・未使用】LIZLISAとマイメロディの限定コラボ品のぬいぐるみ
商品番号 H89669721231
商品名

【新品・未使用】LIZLISAとマイメロディの限定コラボ品のぬいぐるみ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LIZLISAとマイメロディの限定コラボ品、ぬいぐるみです。10年以上前に購入し、箱から出したこともなく新品・未使用で中身も色褪せることなくとても美品です。質問等あれば気軽にお願いします(^^)＃サンリオ＃Sanrio＃マイメロ＃リズメロ
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