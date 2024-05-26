とても古い　黒柿　箱　美術品の保管用　骨董品　古玩

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商品詳細
とても古い 黒柿 箱 美術品の保管用【状態】骨董品 とても古い物です。気になるようなキズは有りませんでした。全体にスレあります。虫食いありませんでした。蓋に 上反り ありました。（画像でご確認ください）【サイズ】１２０×１２０ｍｍ 高１３５ｍｍ内寸１０６×１０６ｍｍ 高１１９ｍｍ230727 Ｍ Ｄ１９ とても古い 黒柿 箱 美術品の保管用にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/passionate780513.html
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