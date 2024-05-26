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とても古い　黒柿　箱　美術品の保管用　骨董品　古玩
商品番号 U94661811587
商品名

とても古い　黒柿　箱　美術品の保管用　骨董品　古玩
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 8,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても古い　黒柿　箱　美術品の保管用【状態】骨董品　とても古い物です。気になるようなキズは有りませんでした。全体にスレあります。虫食いありませんでした。蓋に　上反り　ありました。（画像でご確認ください）【サイズ】１２０×１２０ｍｍ　高１３５ｍｍ内寸１０６×１０６ｍｍ　高１１９ｍｍ230727　Ｍ　Ｄ１９　とても古い　黒柿　箱　美術品の保管用にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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