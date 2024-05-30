HOMIES ホーミーズ BIG HEADZ フィギュア セット

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ご覧いただきありがとうございます。当店からの発送になります。商品情報アメリカ直輸入ホーミーズフィギュアデイビッド・ゴンザレズがデザインしたヒップホップデザイナーズトイ【HOMIES/ホーミーズ】アメリカ西海岸のHIPHOPやチカーノやギャングスタライフをモチーフにしたキャラクターのBIGHEADZシリーズの4体フィギュアセットです♪各ホーミーに独自のストーリーを持たせるための背景をもたせ、みんなちゃんと名前があり、BIGLOCO・EIGHTBALL・PELON・CHUCOの4体がインパクトあるサイズ感でコレクタブルパッケージになっております。チカーノカルチャーやウェストコーストが好きな方のギフトにピッタリですよ♪【サイズ】BIGLOCO:W60/D50/H110mmEIGHTBALL:W76/D60/H110mmPELON:W65/D50/H107mmCHUCO:W82/D85/H115mmパッケージ:W355/D90/H166mm【材質】PVC【メーカー】HOMIES/ホーミーズ製【生産国】MadeinChina