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HOMIES ホーミーズ BIG HEADZ フィギュア セット
商品番号 K89646462207
商品名

HOMIES ホーミーズ BIG HEADZ フィギュア セット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。当店からの発送になります。商品情報アメリカ直輸入ホーミーズフィギュアデイビッド・ゴンザレズがデザインしたヒップホップデザイナーズトイ【HOMIES/ホーミーズ】アメリカ西海岸のHIPHOPやチカーノやギャングスタライフをモチーフにしたキャラクターのBIGHEADZシリーズの4体フィギュアセットです♪各ホーミーに独自のストーリーを持たせるための背景をもたせ、みんなちゃんと名前があり、BIGLOCO・EIGHTBALL・PELON・CHUCOの4体がインパクトあるサイズ感でコレクタブルパッケージになっております。チカーノカルチャーやウェストコーストが好きな方のギフトにピッタリですよ♪【サイズ】BIGLOCO:W60/D50/H110mmEIGHTBALL:W76/D60/H110mmPELON:W65/D50/H107mmCHUCO:W82/D85/H115mmパッケージ:W355/D90/H166mm【材質】PVC【メーカー】HOMIES/ホーミーズ製【生産国】MadeinChina
http://narcologia.ru/goods/approximate105120.html
http://narcologia.ru/goods/freshman342156.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit406586.html
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フィギュア ホーミーズ ホーミーズフィギュア４体セット BIG HEADZ ...
HOMIES ホーミーズ BIG HEADZ フィギュア セット
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HOMIES ホーミーズ BIG HEADZ フィギュア セットの商品ページ｜卸 ...
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