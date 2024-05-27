増田俊樹 サイン メガトン級ムサシ

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声優増田俊樹さんのサインになります。Twitterの企画で当選したものになります。メガトン級ムサシの一大寺大和くんは増田俊樹さんが主人公の声優を努めた大作になりますので、こちらのサインはとてもレアだと思います。未開封かつ、暗所にて保管しておりましたのでとても綺麗な状態です。こちらは迷っているので出品を取りやめる可能性ございますのでご購入希望の方はお早めにお願いします。即購入可能