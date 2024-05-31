DENON製CDJ　DN-S3700　不具合無しの超美品

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種類···CDJプレーヤーDENON製のCDJ、2台セットとなります。もし良ければPioneerのミキサーも同時出品しておりますのでご検討ください。商品は2009年式ですが、ほとんど使っておらず、不具合もなく、超美品の状態です。ボディのほうは写真でも状態を見て貰えると思います。プラッターのプレートに少しキズがありますが、裏返して組み直すとキズも消えると思いますし、このままでも全然違和感なく使えるレベルかと思います。動作は全てチェック済みなので大丈夫です。取扱説明書と付属のディスクも揃っています。すり替え防止のため、返品は受け付けませんので、ご了承下さい。宜しくお願い致します。