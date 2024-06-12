本未開封 TM NETWORK Time Machine BOX TMN

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ご覧いただきありがとうございます。本未開封 TMNETWORKTIMEMACHINEBOX1984-1994です。出産費用を捻出する為、現在貴重品を出品しております。こちら2015年に通販で購入してから2023年までプチプチにくるまれたまま未開封で置いておりました。DVDのみライブ映像が観たかったので出品前に先程開封。本はそのまま未開封のままです。５枚目の写真を見ていただいたらわかるのですが化粧箱のパッケージでDVDの上に本を入れる仕様のせいなのか若干、本にDVDのケース跡がついてるようにも見えます。（おそらくシュリンクに跡がついてるのではないかと思います、本を開封してないので詳しくわかりません）一度人の手に渡っているものですので、神経質な方過度に状態を気になさる方はご購入ご遠慮ください。（化粧箱の品質上指紋や薄い傷がつきやすいので）その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。もし気になる点が御座いましたら、ご気軽にご質問ください。気になる点質問していただければ詳しい写真も追加いたします。《以下商品情報》84年〜94年に掲載されたGBとPATiPATiの記事とLiveTOMATOの映像をパッケージ。彼らがデビューした1984年からTMN終了の1994年までの10年間。その間に音楽雑誌「GB」、「PATiPATi」に掲載されたTMNETWORK/TMNの記事をそのままの形で、なんと約600ページの大ボリュームにまとめたスペシャル・ブックの発売が決定！さらにtvk（テレビ神奈川）のライブ番組「LiveTOMATO」で87年3月、88年3月に放映された当時の貴重なライブ映像を収録したDVDもセット。当時を彼らのすべてを知ることが出来るフアン必読＆必見の作品です。化粧BOX入り[書籍部分]◎判型：A4変形◎ページ数：600P予定◎並製[DVD部分]◎トールケース入り◎1枚◎約50分■商品サイズW330mm×D260mm×H70mmグッズ種類···その他