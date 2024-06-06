高麗青磁 韓国人間国宝 池順鐸 高麗陶窯 水指 壺 花瓶 インテリア

種類...壺花瓶水指韓国の人間国宝池順鐸の壺です。箱の蓋に裏書きがあります。寸法高さ14cm直径約23cm口径(外径)17cm(内径)15cm長年、自宅の収納庫に保管してありました。未使用品ですが、箱や紐に経年劣化が見られます。写真でご確認の上、ご了承ください。送料(1070円)込みのお値段ですゆうパックで発送させていただきます#高麗青磁#池順鐸#人間国宝#韓国#青磁#壺#花瓶#花入れ#インテリア#骨董#水指#茶道



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