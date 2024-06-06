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ヤマハ　YAMAHA　トランペット　YTR2321
商品番号 U81154766088
商品名

ヤマハ　YAMAHA　トランペット　YTR2321
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者ご覧いただきありがとうございます。30年ほど押入れにしまってありました。現状渡しでお願い致します。ピストンは動きます。（固着してません）詰まりもありません。傷やサビなどありますので、状態は写真をご確認ください。洗浄等のメンテナンスはしていませんので、その必要性を踏まえてご購入を検討願います。　当方、楽器の詳しくないため、専門的な質問は御遠慮ください。※ハードケースはYAMAHA製になります。【付属品】■ハードケース（鍵なし）★商品は画像に写っているのが全てになります。★写真にてご確認下さい。★配送はハードケースを梱包材に包み、配送させて頂きます。中古品となりますのでご理解頂ける方の購入をお待ちしております。
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