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- VMAXクライマックス CHRコンプセット\u0026一部CSRおまけ付き
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらVMAXクライマックスのCHRコンプリートセットとなります。また、おまけとして画像にあるCSRも一緒に発送致します。値下げ交渉や取置き、専用出品はお断りしております。スリーブに入れて保管しております。目立つような白かけ等はないかと思いますが、神経質な方はご注意下さい。配送の仕方としては、濡れ折れ防止の為、スリーブとクラフト封筒に入れてチャック袋に収めさせて頂く予定です。また、トラブル未然防止の為、コンビニ支払いはお断りしております。ご了承ください。出品を始めて間もない為、至らぬ点があるかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。#ポケモンカード#ポケカ
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