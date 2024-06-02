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VMAXクライマックス CHRコンプセット\u0026一部CSRおまけ付き
商品番号 M68947146303
商品名

VMAXクライマックス CHRコンプセット\u0026一部CSRおまけ付き
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらVMAXクライマックスのCHRコンプリートセットとなります。また、おまけとして画像にあるCSRも一緒に発送致します。値下げ交渉や取置き、専用出品はお断りしております。スリーブに入れて保管しております。目立つような白かけ等はないかと思いますが、神経質な方はご注意下さい。配送の仕方としては、濡れ折れ防止の為、スリーブとクラフト封筒に入れてチャック袋に収めさせて頂く予定です。また、トラブル未然防止の為、コンビニ支払いはお断りしております。ご了承ください。出品を始めて間もない為、至らぬ点があるかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。#ポケモンカード#ポケカ
http://narcologia.ru/goods/revamp416622.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant198382.html
http://narcologia.ru/goods/kindness205505.html
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