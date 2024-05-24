ワンピースカード ネフェルタリ・ビビ リーパラ

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商品詳細
閲覧頂気ありがとうございますワンピースカード謀略の王国ネフェルタリ・ビビのリーダーカード、パラレルです。おまけでビビのドンカードお付けします。開封後すぐにスリーブに入れ保管しておりました。目立つ傷はありませんがトラブル防止の為プレイ用とお考えください。購入後のクレーム等はお受けしませんのでよく確認し考えてからご購入お願い致します。ボックスパックシングル...ボックス・パックシリーズ...トレカその他
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