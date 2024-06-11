

手塚 充 石雲 松の絵 茶碗 茶道具 d160-



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手塚充（手塚石雲）の菊花紋茶碗 | 東京世田谷の買取専門店くらしの ...



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【茶器/茶道具 抹茶茶碗】 金彩 松 手塚石雲作（花蝶窯） ｜au PAY マーケット

↓茶碗一覧↓【#NextOnechawan】手塚充の松の絵茶碗です。径約12.2cm 高約7.7cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。