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手塚 充 石雲 松の絵 茶碗 茶道具 d160
商品番号 C28582131501
商品名

手塚 充 石雲 松の絵 茶碗 茶道具 d160
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

↓茶碗一覧↓【#NextOnechawan】手塚充の松の絵茶碗です。径約12.2cm　高約7.7cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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