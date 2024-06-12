東京近辺 メンテ済み Fender HOT ROD Deluxe USA製

東京近辺手渡し、引き取り限定です。東京都調布市より100キロ圏内程でしたら直接お届けします。長い間売れなければ発送に切り替えます。価格は徐々に下げていきます。10%以上の値下げ交渉には応じません。中古品にご理解ある方のみご購入下さい。FenderHOTRODDeluxe初期のmadeinUSA製です。今年の8月にActivepgさんでオーバーホールをお願いし、真空管は測定した所ほぼ新品の数値との事で交換はせずバイアス調整して貰いました。PI段プレート抵抗不良交換、ジャックのクリーニング、内部電圧チェック等、丁寧にメンテナンスして頂いたので安心して長くお使い出来るかと思います。スピーカーをJENSENP12Qに、スピーカーケーブルをBELDENの物に交換してあります。元のスピーカーもお付けします。裏パネルのネジが6個のうち2個欠品です。オリジナルのスピーカーに戻しての販売でしたら15,000引きさせて頂きます。



Fender Hot Rod Deluxe 【Made in USA】（中古）【楽器検索 ...



Fender HOT ROD DELUXE 【USED】（中古）【楽器検索デジマート】



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