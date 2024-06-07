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アルトサックス ヤマハ YAS-62Ⅱ
商品番号 K20669504212
商品名

アルトサックス ヤマハ YAS-62Ⅱ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 49,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックスヤマハYAS-62ⅡYAMAHAレベル...中級者～上級者ヤマハプロ向けのアルトサックスです。楽器の状態は良好です。レッスンで使用していました。タンポは購入時に交換しています。調整済みです。マウスピースはダダリオのものをお付けします。付属品は画面のものが全てです。スタンドはつきません。あくまでも中古商品ですので、写真にてご確認していただいてご購入ください。
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