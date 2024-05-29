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- 書道筆 ＊条幅用 「大剛（中）」〈馬尾主体〉＊
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。「いいね」も頂きありがとうございます。商品の説明条幅筆「（中）大剛」「馬尾」主体で作った大筆で、腰が強く、楷書、行書と力強い書風が楽しめます。用途全紙二、三行材質馬毛＊胴毛、たてがみ、尾(天尾)など全身の毛が使われますが、尾は太く長く弾力があります。「大剛」は馬尾主体です。筆サイズ：29×102×195mmよろしくお願いします。
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