セルマーマウスピース　170 アルトサックス

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商品詳細
セルマーのアルトサックス用マウスピースS90170選定品です。パッチを貼っていましたが、表面はかなり傷があります。レールや先端はとても綺麗なので、パッチを貼っていただければまだまだ使用できるお品です。箱、巾着(未使用)付き、箱は畳んで発送いたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース管理番号②
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