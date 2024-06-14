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セルマーマウスピース　170 アルトサックス
商品番号 A61772383504
商品名

セルマーマウスピース　170 アルトサックス
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーのアルトサックス用マウスピースS90170選定品です。パッチを貼っていましたが、表面はかなり傷があります。レールや先端はとても綺麗なので、パッチを貼っていただければまだまだ使用できるお品です。箱、巾着(未使用)付き、箱は畳んで発送いたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース管理番号②
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