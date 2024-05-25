茶道具 高級 常滑焼 手造り 建水

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ご覧頂きありがとうございます。お値下げしました。未使用の茶道具高級常滑焼手造り建水です。\u003cサイズ\u003e高さ約8.5cm,直径中央最大約14.2cm口径最大約12.8cm他にも和食器・茶道具類等を出品しております。よろしければぜひご覧ください。和食器 #有田焼 #常滑焼#備前焼#白磁焼#伊万里焼 #古伊万里 #京焼 #九谷焼 #美濃焼#たち吉 #香蘭社#深川製磁#大倉陶園#ノリタケ#ナルミ#茶道具 #湯飲み#番茶椀 #煎茶椀#お茶種類...茶道具