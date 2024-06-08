美品】小壷 花器 花瓶 陶器 手描き 置物 インテリア 工芸品 美術品 S1 ...

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手描き陶器製小壷です。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの花瓶花器一輪挿しフラワーベース商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。レトロ ヴィンテージ 年代物 手描き 花器 花瓶 陶器 置物 インテリア 日本 工芸品 美術品 九谷焼 ヴィンテージ 香蘭社 染付 白磁 青磁 アンティーク 現代アート 仏像 龍文堂 七宝焼 景泰藍 お洒落 海風 一輪挿し イッタラ アデリア ローズボール アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス ドイツ 北欧 暮らしの道具 MoMA 9099004053