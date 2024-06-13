ワンピース一番くじA賞ラストワン賞

【一番くじワンピースBEYONDTHELEVEL】●A賞モンキー・D・ルフィギア5フィギュア●ラストワン賞モンキー・D・ルフィギア5フィギュアラストワンVer.ニカルフィのA賞とラストワン賞のフィギュア2点セットです。＊即購入可＊状態はとても綺麗です＊プチプチに包み、ダンボールで大切に発送いたします自引きしてから暗所にて保管しておりました。新品未開封ですが初期傷等ある場合がございますので、神経質な方はご遠慮ください。バラ売りはA賞11111円、ラストワン賞13333円で受け付けておりますのでコメントお願いします！



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