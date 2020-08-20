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動物のアート 本革 モダンアート
商品番号 A79934589735
商品名

動物のアート 本革 モダンアート
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に絵描きさんが描かれたイベントで購入したものです。本革が使われているそうです。そんなに高くは無かったですが、お好きな方いかがでしょうか。
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