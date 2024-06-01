鈴木バイオリン 4/4 No330 弓 ケース メンテ済み

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スズキバイオリンNo3301985年製4/4サイズ（身長145cm以上 大人用サイズ）弓、ケース、松脂■40年近く経過していますが目立つダメージも無く良い感じに仕上がっています。そのまま使用できる程度の部品等（ケース、弓、弦など）はそのまま使用していますのでコストを抑えた内容になっていますが、特に問題なく使用できるバイオリンです。■本体：年代物の国産ビンテージです。年数的に出来てしまう程度の細かい傷、打痕（表板に数か所）はありますが全体的には良好なコンディションです。言われなければ気がつかないと思いますが、テール部分（エンドピンの隣の側面板）に膠の剥がれが出来、過去に治されたようでしたが雑でしたので再度当方で再治しいたしました。（写真参照）■メンテ：糸巻き調整、アジャスター内臓テールピース新品交換、全体一般調整、全体清掃、艶出し磨きを行いメンテナンスを行いました。■弓：無刻印で 当時の国産弓、もしかしたら純正？のスタンダードモデルです。竿のクリーニング巻き線、巻き革、毛替え交換仕上げ済みです。（毛替え後未使用です。）■ケース：鈴木ケースです。使用出来るケースですが多少の汚れ等はございます。 （ストラップ1本 斜め掛け。）●弦はドミンナト（Eブロカット）を装着していますが、交換していませんので必要と思う方は交換下さい。◇お読み下さい。購入前、質問等ありましたら 私のプロフィールをご確認お願いします。着時弦が切れた、チューニングしたら弦が切れたなど ご連絡いただくことがありますが、弦切れはお手数ですが購入者様でご購入し交換お願いいたします。申し訳ございませんが 最初から安値を付けていますのでこれ以上値引きは出来ませんのでご了承下さい。到着時受け取り通知を行われない方がいらっしゃいますが速やかに受け取り通知をお願いいたします（0395）種類...バイオリン