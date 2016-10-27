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弾く姿はまるで魔法使い！ふれずに演奏する「テルミン」を体験してみた ... 弾く姿はまるで魔法使い！ふれずに演奏する「テルミン」を体験してみた ...



大人の科学マガジン編集部/大人の科学マガジン BESTSELECTION06 テルミン 大人の科学マガジン編集部/大人の科学マガジン BESTSELECTION06 テルミン



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テルミン機材等をまとめて譲り受けたため出品します。当方あまり詳しくないため細かい動作確認等は行なっておりません。写真掲載の状態、付属品の有無、また中古品であることをご理解の上ご検討下さい。まとめ買いをご相談の方はコメント欄までお願いします。