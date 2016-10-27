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商品詳細
テルミン機材等をまとめて譲り受けたため出品します。当方あまり詳しくないため細かい動作確認等は行なっておりません。写真掲載の状態、付属品の有無、また中古品であることをご理解の上ご検討下さい。まとめ買いをご相談の方はコメント欄までお願いします。
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