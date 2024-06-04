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茶道具　竹影堂造　銀仕上げ銀杏紋蓋置　共箱　2点まとめて　C　3026
商品番号 J44106559652
商品名

茶道具　竹影堂造　銀仕上げ銀杏紋蓋置　共箱　2点まとめて　C　3026
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約5cm　幅約4.5cm　重さ　2点合計約141g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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