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- 茶道具 竹影堂造 銀仕上げ銀杏紋蓋置 共箱 2点まとめて C 3026
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商品詳細
大きさ 高さ約5cm 幅約4.5cm 重さ 2点合計約141g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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