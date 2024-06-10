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電子ピアノキーボードスタンド　ピアノ椅子　ピアノ台　2点セット
商品番号 J57279892415
商品名

電子ピアノキーボードスタンド　ピアノ椅子　ピアノ台　2点セット
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタンドは組み立てが必要な商品です。88鍵盤、61鍵盤対応キーボードスタンドと椅子は中古で、キーボードは組み立てした事ありますので、傷はあります。箱に入れて発送致します。箱には汚れと傷あります。説明書はプリントアウトしたりものとなります。平日のみの発送て、運送会社は佐川急便を予定しております。北海道、沖縄、離島への配送は、別途郵送料がかかります。該当の方は、購入前にコメントにてお知らせください。【スタンド商品説明】折りたたみ式キーボードスタンド・2本の支柱を持つX型を採用し安定感抜群！・身長や場所に合わせて、7段階の高さ調節が可能・コンパクトに折りたためるので、使わない時は隙間に収納！【商品サイズ】折りたたみ時：7.5×43×99cｍ使用時1段階：29×98cm2段階：33×93cm3段階：59×84cm4段階：71×74cm5段階：81×62cm6段階：90×48cm7段階：96×34cm※キーボードの横幅によっては使用できない場合がございます。ピアノ椅子高さ3段階調節可能。組み立て必要ない商品です。【イス商品説明】折り畳み可能で持ち運びや収納に便利です。高さ調節可能！体格や用途に応じて3段階調節できます。(座面高さ:41.5cm/44cm/50cmの3段階)厚めのやわらかクッションで長時間座っても疲れにくいです。座面は汚れがついてもふき取りやすいＰＵレザー製です。床などへの傷防止キャップ付き【商品サイズ】座面サイズ:285X385mm、厚み30mm奥行き:275mm高さ調節：高さ調整:4段階335/395/430/445mm重量:2.2kg折り畳み時：58×30cmアクセサリー・パーツ···スタンドアクセサリー・パーツ···椅子レベル···初心者
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