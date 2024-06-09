加藤史帆　B2ポスター　ひな図書

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商品詳細
ひな図書 加藤史帆 浴衣ポスター B2ひな図書 あやかしたちの夏宴のリアルプレゼントになります。サイン無しです。届いた箱ではなくヤマト専用ポスター用箱にて送らせて頂きます。ペット、喫煙者いません。#加藤史帆 #日向坂46#ポスター #アイドル#ひな図書 #日向坂46とふしぎな図書室
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