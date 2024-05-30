ハーモニーランド入場\u0026乗り物フリーパス券　11/19限定

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お一人様1回のみ有効改札に直接お渡しください(4歳未満不要)定価 1枚¥3.600なのでかなりお得です特別パスポートチケット2023年11月19日(日曜)限定10:00〜20:00(入園は19時まで)●アトラクションを何度でもご利用頂けます(有料アトラクション/有料ショーは除く)●駐車料金(普通車¥310)は別途有料ですお問い合わせはお気軽にしてください遊園地/テーマパーク···サンリオピューロランド・ハーモニーランドエリア···九州・沖縄枚数···3枚