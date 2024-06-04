サントリーチェリーブランデー　ヘルメス　バイオレットフィズ　グリーンペパーミント

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商品詳細
どれも未開封 古酒50年程昔のお酒です父のコレクションです中身のお味の保証はありません昭和レトロなお洒落な瓶でバーカウンターなど飾りにコレクションに如何でしょうかラベルは少しカビで汚れておりますグリーンペパーミントもありました。写真最後参考こちらもお付け致しますヘルメス チェリーブランデー720mlアルコール分28%エキス分30%ヘルメス バイオレット720mlアルコール分30%エキス分45%ヘルメス グリーンペパーミント120mlアルコール分20%エキス分42%NCNRでお願いします#古酒#リキュール#ブランデー#ヘルメス#アンティーク#昭和レトロ#コレクション#ヴィンテージ
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サントリーチェリーブランデー ヘルメス バイオレットフィズ グリーン ...
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