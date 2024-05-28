犬猫生活キャットフード ドライフード

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商品詳細
新品、未開封です賞味期限2024/03/09フードの種類...総合栄養食オールステージフードの特徴...猫フード、ドライタイプ内容量７５０g２袋共に同じですお値段交渉しておりませんフードの種類...その他フードの種類...総合栄養食オールステージフードの特徴...キャットフード、ドライタイプ注★写真は転用しております。出品商品は箱に入れた状態で保管して有ります。お送り商品も綺麗です
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