ニュートロシュプレモ 体重管理 超小型犬～小型犬

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商品詳細
フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···3〜3.9kgフードの種類···栄養補助食品ニュートロシュプレモ体重管理超小型犬～小型犬用3kg×1袋消費期限2024.2☆即購入OKです☆
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