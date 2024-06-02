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ニュートロシュプレモ 体重管理 超小型犬～小型犬
商品番号 K67027480197
商品名

ニュートロシュプレモ 体重管理 超小型犬～小型犬
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···3〜3.9kgフードの種類···栄養補助食品ニュートロシュプレモ体重管理超小型犬～小型犬用3kg×1袋消費期限2024.2☆即購入OKです☆
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