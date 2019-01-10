遊佐蒸留所　遊佐ウイスキー

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総数···3本遊佐蒸留所YUZAファーストエディション2022セカンドエディション 2022yuya2023状態は写真参照願います。サイレント購入大歓迎です。※未成年の方のご購入はご遠慮下さい。※箱にシワや多少の汚れなどのダメージが見られます。あくまで梱包材とご理解下さい。※返品交換はできません。※新品未開封、冷暗所にて保管していましたが、個人保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。※ノークレームでお願い致します。