キャットタワー 据え置き 木製 宇宙船多頭おもちゃ付き麻爪多頭 ペット用品 新作

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Dimensions\u0026Details・素材支柱：紙管、麻紐板材:天然木・商品サイズ50*50*102CM・梱包数1・梱包サイズ51.5*26*42CM・重量（N.W.）8.55KG・重量（G.W.）9.4KG・組立品/完成品組立品・耐荷重８KGFeaturesこの商品について：◎01毎日楽しめる遊園地！◎02運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー！◎03しっかりとした台座◎04天然ザイザル麻を採用する爪どき支柱◎05乗りやすい段差◎06上下しやすい麻紐段階◎07宇宙船ハンモック◎08見晴らしい展望台◎09魅惑のポンポン商品の説明：◆01毎日楽しめる遊園地！インテリアになるおしゃれなデザイン◆02運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー！01安定性満点のしっかりとした台座。02上下しやすい麻紐段階03乗りやすい階段ステップ04ハンモック05柔らかな展望台06魅惑のポンポン◆03しっかりとした台座柔らかい布で覆われた台座は、猫を怪我から守ることができます。◆04天然ザイザル麻を採用する爪どき支柱天然サイザル麻を採用する全麻紐支柱、猫ちゃんが存分にバリバリ爪とぎでき、がりがりとストレス解消され、家具を猫の爪から救いましょう。◆05乗りやすい段差様々な段差を設置していて、猫ちゃんのジャンプ力を鍛えることができます。子猫ちゃんも登れる段差なので、全成長期の猫ちゃんに適用しています◆06上下しやすい麻紐段階ジャンプ力の弱い猫ちゃんでも登れます！◆07宇宙船ハンモック猫ちゃんがゆっくり休める、丈夫で大きめの宇宙船付き。2本の柱で固定されているので、安定性抜群！◆08見晴らしい展望台柔らかい生地に包まれた台座、猫たちがすやすや眠れるピッタリサイズ。窓辺にタワーを置くと外の景色がよく見られます。◆09魅惑のポンポン中空に揺れるポンポン、猫ちゃんの狩猟本能が目覚めさせます。猫ちゃんがユリ楽しく遊べる。