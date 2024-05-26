

美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製



美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製 美品✨ドゥロワー カットソー 半袖 ノースリーブ フリル 綿 絹 日本製

Drawerフリルカットソーカシュクールドゥロワーのプルオーバーです。背中側はカシュクールでクロスして被るデザインとなっています。コットン100%の表地、シルク100%の裏地でとても上質です。カジュアルにも綺麗目にも使える万能な一枚です。色…青ブルー特に汚れもなく良い状態です！サイズ38身幅44センチ総丈57センチ他にも古着から新品まで出品しています。↓#RINGO出品カットソー、シャツのみ一覧はこちら↓#RINGOシャツ、カットソー※写っている小物類はつきません。※小さく折り畳んでの発送とさせていただきます。※コメントがありましても即購入の方優先です。※予告なく削除する場合があります。※見落としがないように検品しておりますが素人検品のため小さな汚れなどは見落としがある可能性があります。大きい汚れや破れは評価前でしたら対応いたします。※日本郵便とヤマト運輸は変更する場合があります。ご希望の発送方法がある場合はお申し出ください。※メルカリ事務局が専用出品は推奨しておらず、補償対象外になる可能性があるため、専用出品はしておりません。（おまとめ購入の時は専用にさせていただきます。）22121006