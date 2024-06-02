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REBECCA MINKOFF ショルダーバッグ
商品番号 Y56787982053
商品名

REBECCA MINKOFF ショルダーバッグ
ブランド名 レベッカミンコフ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ未使用　アメリカにて248ドル＋消費税で購入したものです。金具類はシルバーです袋あり　高さ　(持ち手あり)30cm(持ち手なし)22cm幅　31cm底　23.5×12cm(素人測り)
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit307486.html
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