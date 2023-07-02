U by SPICK\u0026SPAN デニムシャツワンピースＳ

ご覧いただきありがとうございます。【2020A/W】UbySPICK\u0026SPANボリューム袖がポイントのデニムワンピースです。発売当時は人気で即完でした。サイズＳほぼ着用していないため美品です。探していた方いらっしゃいましたら是非宜しくお願い致します♪身頃のボタンはネック部分だけ開くようになっていて、他は全て飾りなので前立ての隙間から下着が見える心配が無い作りです。脇ファスナーなので着脱も簡単です。ウエストがシェイプされたシルエットですが、バックシャーリングデザインにすることで締め付け感無く着られる所も魅力！袖丈···長袖カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···秋季節感···秋、冬季節感···春、秋、冬#デニムシャツワンピース#デニムワンピース



新品、タグ付き U by SPICK&SPAN デニムシャツワンピース 36-



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U by SPICKu0026SPAN U×MIRAI.Mフレンチスリーブドレス-



ブラウンパイピングデニムシャツワンピース



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