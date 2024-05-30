LEXUS　レクサス　本革　ハンドバック　トップハンドル　ゴールド金具　ベルト

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リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。○アイテムLEXUS レクサス トップハンドル ハンドバッグ 本革 金具 普段使い お出かけバーキンを思わす様なフォルムがとてもオシャレです。○サイズヨコ約32cmタテ約25cmマチ約12cm持ち手高さ約10㎝平置き実寸。○状態特に目立つ傷やシミなど無くまだまだ気持ち良くご愛用頂ける状態です。あくまでも中古品ですので完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。○カラー赤 レッド金 ゴールド○素材レザー 革○付属品 無し。本品のみ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。