ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
新品未使用OSOIオソイCIRCLEMINIサークルミニ 2wayトップハンドルショルダーバッグ/ハンドバッグ【カラー】チョコブラウン【サイズ】約、15cmx18cmx10商品情報クリンクル加工を施したレザーのトップハンドルバッグ。カラーはブラック。前面にシルバートーンのロゴ刻印。・キャリーハンドル・長さの調節と取り外しができるショルダーストラップ・ヒンジ式の開閉・内側にカード入れx3・ツイルの裏地※ショルダーストラップ 保存袋 ミニパンフレットこちらは韓国取り寄せの並行輸入品です。素材···牛革(本革)カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/sci-fi461847.html
http://narcologia.ru/goods/message257627.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome711843.html
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
http://narcologia.ru/goods/sci-fi461847.html
http://narcologia.ru/goods/message257627.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome711843.html
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用