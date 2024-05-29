ルイ・ヴィトン マフラー エシャルプ・ロゴマニア　シャイン

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エシャルプ・ロゴマニア 使用感があり、キズや汚れがありますが使用上問題のない中古品です。管理番号A22-9694ブランドLOUISVUITTON【ルイヴィトン】型番M75833商品名エシャルプ・ロゴマニア シャイン素材（カラー）ウール95％×シルク3％×ポリエステル2％/ブラック系×シルバー系サイズ全長約172cm仕様-シリアルIS0198付属品箱商品説明■LOUISVUITTON【ルイヴィトン】『エシャルプ・ロゴマニア シャイン』のご紹介です。使い勝手良いカラーのアイテムです。適度な厚みがあり防寒もバッチリです。これから寒い時期へ、コーディネートのワンポイントに是非いかがでしょうか。■全体的に使用に伴う毛羽立ち、一部汚れがございいますがまだまだお使いいただけるお品です。カラー···ブラック