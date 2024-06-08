ディズニーリゾート限定　Tシャツ　白　ユニセックス　テニス柄

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商品詳細
東京ディズニーリゾート限定白Tシャツ ユニセックス Mサイズです。柄はテニス柄です。前面はadidasの文字がプリントされ、後面はミニーがテニスしている柄がプリントされたとっても可愛い商品です。パークではもちろん、普段使いにも使用できます。新品、未使用のため値下げ不可です。自宅保管のため、ご了承頂ける方でお願いします。即購入可能です。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/kindness664405.html
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