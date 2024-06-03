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新品未使用　ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M ブラック
商品番号 A60961887072
商品名

新品未使用　ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M ブラック
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツMサイズです。お色は黒で、胸の刺繍はシルバーです。新品未使用タグ付きです。普段着はもちろんゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツ用にもにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅34.5身幅40.5着丈59.5
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