新品未使用　ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M ブラック

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こちらはラルフローレンレディースポロシャツMサイズです。お色は黒で、胸の刺繍はシルバーです。新品未使用タグ付きです。普段着はもちろんゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツ用にもにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅34.5身幅40.5着丈59.5