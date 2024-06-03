BRNYピース 綿混キャッチャーカップ レースブラスリップ 4L ブラック

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✩.*˚✩.*˚閲覧いただきましてありがとうございます☆*°✩.*˚人•͈ᴗ•͈)プロフィールをお読みになってから必ずコメントをお願いしますね画像1が発送する全てのお品となります。ご購入前にご確認下さいませ\u003c(__)\u003eBRNYピース綿混キャッチャーカップレースブラスリップ4Lサイズブラックオリジナルパターンのノンワイヤーブラスリップ。身生地は美しい光沢感と優しい肌あたりのナイロン綿ベア天竺素材。360度に伸び、優れた伸縮性で体の動きに馴染みやすくなっています。綿混素材で肌触りが良く、オールシーズン快適。吸汗性と速乾性に優れ、汗をかいても快適な着心地をキープ。毛玉ができにくいのも魅力です。[商品寸法（ヌード寸法）cm]サイズ バスト4L：（107〜115）発送は簡易包装にて一番安い方法、状態で発送しております。※全て素人による検品、梱包、発送でありプロではございません。※若干のたたみシワがある場合もございます。※お品のお写真ですが撮影状況により実際の色と異なる場合がございます。❁⃘お願い(人•͈ᴗ•͈)❁⃘記載事項と重なるご質問やこちらのお品とは全く関係のないお品のコメントは御遠慮くださいませ。必ず該当商品へコメント願いますお答えは控えさせて頂く場合がございます神経質な方、完璧を求める方は御遠慮下さいませ専用ページは1日です(購入されないままの状態やトラブル防止の為)※購入に際しましてプロフィールをお読みになりご購入されたものと判断しております。#QVC#インナー#肌着カラー···ブラック