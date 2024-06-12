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- セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。定番のバスクシリーズとは違い、薄手で滑らかな天竺素材なのでさらっとした着心地です。身長154cm、体重46kgの出品者が来てみると…＊袖丈が肘まであり二の腕が隠れて良い＊ゆとりがあるけど、スッキリ見える＊ボートネックで鎖骨がきれいに見えてお上品今年の夏前に購入し、3回程着ました。目立つ汚れもなく、とても綺麗な状態です。中古品のため、洗濯じわや香りなどがあるのはご理解いただけると幸いです。色|白＆黒サイズ |M素材 |綿100%身幅 |49cm肩幅 |41.5cm着丈 |65cm袖丈 |24.5cm季節感···春、夏、秋ネック···ボートネック
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