  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
商品番号 D67585783089
商品名

セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
ブランド名 セントジェームス
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。定番のバスクシリーズとは違い、薄手で滑らかな天竺素材なのでさらっとした着心地です。身長154cm、体重46kgの出品者が来てみると…＊袖丈が肘まであり二の腕が隠れて良い＊ゆとりがあるけど、スッキリ見える＊ボートネックで鎖骨がきれいに見えてお上品今年の夏前に購入し、3回程着ました。目立つ汚れもなく、とても綺麗な状態です。中古品のため、洗濯じわや香りなどがあるのはご理解いただけると幸いです。色|白＆黒サイズ　|M素材　|綿100%身幅　|49cm肩幅　|41.5cm着丈　|65cm袖丈　|24.5cm季節感···春、夏、秋ネック···ボートネック
http://narcologia.ru/goods/ramshackle783066.html
http://narcologia.ru/goods/conception498557.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical642401.html
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
【 SAINT JAMES / セントジェームス 】LEVANT MODERN レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
SAINT JAMES（セントジェームス）の「【 SAINT JAMES / セント ...
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
[セントジェームス] 半袖Ｔシャツ 9863 levant moderne レヴェンドモダン 2023新色
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
SAINT JAMES（セントジェームス）の「【 SAINT JAMES / セント ...
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
[セントジェームス] 半袖Ｔシャツ 9863 levant moderne レヴェンドモダン 2023新色
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
【 SAINT JAMES / セントジェームス 】LEVANT MODERN レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
SAINT JAMES(セントジェームス) 9863 levant moderne レヴェンドモダン ボーダー 半袖Tシャツ-Tree Bis
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
【1000円OFFクーポン】SAINT JAMES Ｔシャツ セントジェームス ...
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
SAINT JAMES / セントジェームス LEVANT MODERN　レヴェンド ボートネックTシャツ 9863
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
SAINT JAMES（セントジェームス）の「【 SAINT JAMES / セント ...
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
Amazon | (セントジェームス) SAINT JAMES クルーネック Tシャツ XS ...
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
セントジェームス 9863 levant moderne レヴェンドモダン 半袖Ｔシャツ ...
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
セントジェームス SAINT JAMES 9863 LEVANT Tシャツ トップス 半袖 ...
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
セントジェームス ショッパーの通販 8点 | SAINT JAMESを買うならラクマ
セントジェームス レヴェンドモダン ボートネック Tシャツ 半袖 9863
セントジェームス 9863 levant moderne レヴェンドモダン 半袖Ｔシャツ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru